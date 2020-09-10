Tarihi ağacın yanına dikilen villa yıkıldı

Aydın Kuşadası'nda korumaya alınan bin 500 yıllık zeytin ağacının yanına inşa edilen villa yıkıldı. Ruhsatı olmadığı tespit edilen binanın yıkılması doğaseverleri sevindirdi. Ağacın anıt ağaç statüsüne alınması için Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü'ne başvurduklarını belirten EKDOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Asırlardır ayakta kalan ağacın 40 santimetre yanına yapılan villayı Kuşadası Belediyesi'ne bildirdik. Binanın ruhsatı olmadığı tespit edildi ve yıkım kararı verildi. Yıkımı mal sahibi yaptı" dedi.

MEHMET KAVAS