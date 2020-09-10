  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Vurduğu arkadaşını domuz sanmış

Vurduğu arkadaşını domuz sanmış

Vurduğu arkadaşını domuz sanmış
Giriş Tarihi: 10.9.2020

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde dere kenarında Ekrem Fidan'ı (60) av tüfeğiyle öldüren Vedat Bakır (60), ifadesinde "Domuz sanarak ateş ettim. Orada birinin olduğundan haberim yoktu" dedi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edilen Vedat B, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vurduğu arkadaşını domuz sanmış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA