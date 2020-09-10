Aydın'ın Koçarlı ilçesinde dere kenarında Ekrem Fidan'ı (60) av tüfeğiyle öldüren Vedat Bakır (60), ifadesinde "Domuz sanarak ateş ettim. Orada birinin olduğundan haberim yoktu" dedi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edilen Vedat B, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAZIM YÖRÜKCE
Vurduğu arkadaşını domuz sanmış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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