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Haberler Aydın ‘Deli’ çıkmayınca müebbeti yedi

‘Deli’ çıkmayınca müebbeti yedi

‘Deli’ çıkmayınca müebbeti yedi
Giriş Tarihi: 12.9.2020

AYDIN'DA Muhammet Biçer'in canice öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan sanık Mehmet Peker'in akli dengesi yerinde çıktı. Mahkeme rapor üzerine Peker'e müebbet hapis cezası verdi.

RAPOR MAHKEMEYE ULAŞTI
ELEKTRİK tamircisi Muhammet Biçer'i (42) Koçak Çayı yakınlarında kafasını taşla ezerek öldüren komşusu Mehmet Peker, Aydın'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6'ncı duruşmada karar çıktı. Duruşmada mahkemeye sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için istenilen rapor ulaştı. Raporda Peker'in akli dengesinin yerinde olduğunun bildirilmesi üzerine mahkeme sanığı müebbet hapisle cezalandırdı.

KAZIM YÖRÜKCE

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