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Haberler Aydın Aydın'da fırtına can aldı! Elektrik kablosu koptu, akıma kapılan iş yeri sahibi yaralandı

'da fırtına can aldı! Elektrik kablosu koptu, akıma kapılan iş yeri sahibi yaralandı

’ın Buharkent ilçesinde dün akşam yağan sağanak yollarda su birikintilerine neden oldu. Rüzgar nedeniyle bir işletmenin elektrik kablosu koptu, iş yeri sahibi elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Aydın'da fırtına can aldı! Elektrik kablosu koptu, akıma kapılan iş yeri sahibi yaralandı

13.09.2020, 14:11

Buharkent'te dün akşam rüzgarla birlikte bastıran sağanak etkili oldu. Yollarda biriken sulardan dolayı araçlar geçmekte zorlandı. Kısa süren yağış sonrası Buharkent Belediyesi'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle yollarda çalışma yaptı.

Buharkent Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol, sıkıntı yaşanan yollarda inceleme yaptı. Öte yandan Savcıllı Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle bir işletmenin elektrik kablosu koptu. Bu sırada iş yeri sahibi Recep Horzum elektrik akımına kapıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Horzum, Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Horzum'un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

DHA

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