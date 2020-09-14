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Haberler Aydın Aydın'da bıçaklı kavga

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'ın Çine ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Aydın'da bıçaklı kavga

AA

14.09.2020, 08:31

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Hasan K. ile Fatih A, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan K, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Fatih A. ise başından aldığı darbeyle yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşlar tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralanan Hasan K, ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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