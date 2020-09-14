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Aydın'da feci ölüm! Bisiklet süren adam...

Aydın'da bisiklet sürerken kalp krizi geçiren 65 yaşındaki hayatını kaybetti. Yoldan geçen vatandaşlar bisikleti görüp sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Sökmen’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın'da feci ölüm! Bisiklet süren adam...

14.09.2020, 15:44 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020,15:50

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bisiklet sürerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti.


Olay, öğlen saatlerinde Kuşadası-Söke karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, her gün Kuşadası'ndan Yaylaköy Mahallesi'ne bisikletiyle giden 65 yaşındaki Ali Rıza Sökmen, bugün sabah saatlerinde bisikletiyle evinden ayrılarak Yaylaköy Mahallesi'ne doğru yola çıktı. Yokuş çıktığı esnada bir anda fenalaşan Sökmen yere yığıldı.

Yoldan geçen vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri 65 yaşındaki Ali Rıza Sökmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Sökmen'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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