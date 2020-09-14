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Aydın'ın o ilçesine 15 gün süre ile pazarcıların girişi yasaklandı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında pazarcıların ilçeye girişi yasaklandı. İlçe Hıfzıssıhha ve Merkezi Kurulları toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Nazilli'den gelen esnaflarının 15 gün süreyle ilçemizdeki Pazar yerlerine alınmamalarına, ilçemizdeki pazarcı esnafın Nazilli'de kurulan pazarlara gitmelerinin kısıtlanıp, bu konuda kendilerine tebligatın yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Aydın'ın o ilçesine 15 gün süre ile pazarcıların girişi yasaklandı

14.09.2020, 10:00 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020,10:08

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Korona virüs ile mücadele kapsamında pazarcıların ilçeye girişi 15 gün süre ile yasaklandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde görüldüğü günden bu yana 7 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs ile mücadele sürüyor. Bu kapsamda Aydın'ın Karacasu ilçesinde de pazarcılar ile ilgili yeni karar alındı.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıha ve Salgın Yönetimi Merkezi Kurulları toplantısında alınan kararlar şu şekilde; "Salgının yakın çevremizde yayılma hızı, vaka ve temaslı sayılarındaki büyük artışlar göz önünde tutularak, Nazilli'den gelen pazarcı esnaflarının 15 gün süreyle ilçemizdeki Pazar yerlerine alınmamalarına, ilçemizdeki pazarcı esnafın Nazilli'de kurulan pazarlara gitmelerinin kısıtlanıp, bu konuda kendilerine tebligatın yapılmasına, bu kararlara ve bugüne kadar alınmış ve halen yürürlükte olan İl ve İlçe Hıfzıssıha Kurulu Kararı ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi Kovid-19 Çalışma Rehberi'nde belirlenmiş tedbir ve kurallara aykırı davrananların Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca cezalandırılıp, eylemlerinin adli bir suç teşkil etmesi durumunda Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir"

İHA

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