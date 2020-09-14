‘Ölüm kavşağı’nda yine kaza

Aydın'ın Efeler ilçesinde kazada 3 kişi yaralandı. Kaza birçok ölümlü ve yaralanmalı trafik kazanın meydana geldiği sabıkalı Ovaeymir kavşağında oldu. Ölüm kavşağı olarak da bilinen bölgede Muğla yönünden Aydın merkez istikametine giden Deniz D. idaresindeki otomobil, kavşaktan çıkan Muhammet Ç. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobiller, yol kenarına savruldu. Kazada Neriman S, Kandil A. ve Murat S. yaralandı.

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