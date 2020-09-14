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Haberler Aydın ‘Ölüm kavşağı’nda yine kaza

‘Ölüm kavşağı’nda yine

‘Ölüm kavşağı’nda yine kaza
Giriş Tarihi: 14.9.2020

Aydın'ın Efeler ilçesinde kazada 3 kişi yaralandı. Kaza birçok ölümlü ve yaralanmalı trafik kazanın meydana geldiği sabıkalı Ovaeymir kavşağında oldu. Ölüm kavşağı olarak da bilinen bölgede Muğla yönünden Aydın merkez istikametine giden Deniz D. idaresindeki otomobil, kavşaktan çıkan Muhammet Ç. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobiller, yol kenarına savruldu. Kazada Neriman S, Kandil A. ve Murat S. yaralandı.

KAZIM YÖRÜKCE

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