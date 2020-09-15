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Haberler Aydın Bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı

Bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı

Bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 15.9.2020

AYDIN'DA çıkan kavgada birkaç yerinden bıçaklanan Hasan K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Olay, Çine ilçesi Cumhuriyet mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Hasan K. ve Fatih A. kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartıştı. Olayın büyümesi üzerine Hasan K. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanırken, Fatih A. ise başına aldığı darbeyle yaralandı. Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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