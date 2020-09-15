AYDIN'DA çıkan kavgada birkaç yerinden bıçaklanan Hasan K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Olay, Çine ilçesi Cumhuriyet mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Hasan K. ve Fatih A. kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartıştı. Olayın büyümesi üzerine Hasan K. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanırken, Fatih A. ise başına aldığı darbeyle yaralandı. Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.