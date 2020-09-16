Eşarbıyla kendini astı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir çocuk annesi 27 yaşındaki Emir Dikmen, kayınvalidesi ile tartıştıktan sonra kendini eşarbıyla ağaca asarak intihar etti. Olay, Pınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi cezaevinde olan, 10 yaşındaki oğlu ve kayınvalidesi ile birlikte yaşayan Emin Dikmen, mısır silajı yaparken kayınvalidesi ile tartıştı. Tartışmanın ardından evden ayrılan Dikmen'den haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri, evine 200 metre mesafedeki bir ağaçta genç kadını eşarpla ağaca asılı halde buldu.

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