Tarihe örülen duvara suç duyurusu

Yeni Asır'ın 'Utanç Duvarı' haberinin ardından Akbük Mahallesi'ndeki kilisede incelemelerde bulunan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, duvarların yıkılacağını söyledi. Tuncer, duvarı ören kişiler hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

SİT KARARI OLMADAN

150 yıllık kilisenin iki hafta önce kendilerine tahsis edildiğini belirten Tuncer, "Burada bahsedilen iddialarla ilgili vahim bir tabloyla karşılaştık. Kilisede toplam 3 kapı var. Bu kilise sit alanı, burada kurul karar olmaksızın herhangi bir tadilat ve onarım yapmak mümkün değil. Tarihi dokusuna uymayacak şekilde iki kapının derme çatma şekilde duvarla örüldüğünü tespit ettik" dedi. Didim Belediyesi'nce arka parselde bulunan alkollü mekanın ruhsatlandırılabilmesi için kapılarda tahribat yaratıldığını kaydeden Tuncer, "Biz bu iddiaları araştırmakla sorumluyuz. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılık incelemesi ve raporunun savcılığa iletilmesinden sonra konu yargıya taşınır. Eğer gerçekten ticari çıkar amaçlı bir kültür varlığı belediye tarafından tahrip edildiyse bu son derece üzücü bir durum" ifadelerini kullandı.

ADEM ÜLKER

CHP'li belediye tarihi kilisenin kapılarına duvar örmüştü! Suç duyurusunda bulunuldu