AYDIN'DA seyir halindeyken dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü İsmail K. kaldırma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve kadın yolcu metrelerce sürüklendi. Yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken motosiklet sürücüsü İsmail K. kendisine bir aracın arkadan çarptığını iddia etti.
İBRAHİM UZUN
Devrilen motosiklette ölümden döndüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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