Aydın’a otel konforunda şehir hastanesi

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Şehir Hastanesi'nin hastaların her türlü konforunun düşünülerek 5 yıldızlı otel konseptinde olacağını söyledi. Pandemi sürecine rağmen yatırımlardan ödün verilmediğini dile getiren Savaş, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hem ülkemize hem de tüm dünyaya; siyaset, insanlık ve kalkınma dersi veriyoruz" diye konuştu.

'TARİH YAZIYORUZ'

Dünyanın büyük bir imtihan verdiği pandemi sürecinde dahi yatırımlarımızdan ödün vermediğimizi belirten Savaş, "Özellikle vatandaşlarımızın sağlığını önceleyerek bu alanda tarih yazmaya devam ediyoruz. 12 Şubat 2020 tarih ve 31037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2020 yatırım programına alınan Aydın Şehir Hastanemizin ihalesi yapıldı. Hastalarımızın her türlü konfor ve kullanım alanı düşünülerek yapılacak olan şehir hastanemizin, 2 yıl içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasını hedefliyoruz. 915 milyon liraya yapılacak olan 950 yataklı Şehir Hastanesi'nin ilimize kazandırılmasında emeği olan Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

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