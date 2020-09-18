Oğlunu evlendirmek için biriktirdiği altınlar çalındı

Aydın'da evlilik hazırlıkları yapan gencin evine giren hırsızlar, 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. İncirliova'nın Arpadere mahallesinde ailesiyle yaşayan Ali Bilgin'in evi, kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Eve giren hırsızlar, ailenin 10 yıl boyunca incir ve zeytin bahçelerinde çalışarak kazandığı parayla aldığı ve yorganların arasında sakladığı beşi birlik ve 6 sarı lira altını alarak kayıplara karıştı. Hırsızların 100 bin liralık ziynet eşyalarını çalması Bilgin'in evlilik hayallerini suya düşürdü. Oğlu için biriktirdiği altınların çalınmasının ardından gözyaşı döken Cavidan Bilgin, "Altınları gelinime takacaktım. Oğlumun hayallerini çaldılar. Hırsızların yakalanmasını istiyorum" dedi.

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