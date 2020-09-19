Aydın'da 110 bin TL'lik mücevher çalan çete yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 3 kadın ve 1 erkek olmak üzere toplam 4 şüpheli 12 Eylül'de Aydın'da kilit düşürme usulüyle girdikleri iki ayrı evden 110 bin TL'lik ziynet eşyası çaldı. Aydın polisinin 36 kamerayı inceleyerek yaptıkları titiz çalışma sonucu şahısların S.S., A.B., M.G. ve Y.U. olduğunu belirledi ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Aradan geçen 6 günün ardından Aydın'a tekrar giriş yaptıkları tespit edilen şüpheliler, ekiplerin başarılı takibi sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.