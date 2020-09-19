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Haberler Aydın Aydın'da 110 bin TL'lik mücevher çalan çete yakalandı

'da 110 bin TL'lik mücevher çalan çete yakalandı

'da 2 ayrı evden 110 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlık çetesi Aydın polisinin başarılı operasyonu ile yakalandı. 36 ayrı kamera görüntüsü inceleyen polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu şebeke çökertildi.

Aydın'da 110 bin TL'lik mücevher çalan çete yakalandı

İHA

19.09.2020, 22:45

Edinilen bilgiye göre, 3 kadın ve 1 erkek olmak üzere toplam 4 şüpheli 12 Eylül'de Aydın'da kilit düşürme usulüyle girdikleri iki ayrı evden 110 bin TL'lik ziynet eşyası çaldı. Aydın polisinin 36 kamerayı inceleyerek yaptıkları titiz çalışma sonucu şahısların S.S., A.B., M.G. ve Y.U. olduğunu belirledi ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Aradan geçen 6 günün ardından Aydın'a tekrar giriş yaptıkları tespit edilen şüpheliler, ekiplerin başarılı takibi sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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