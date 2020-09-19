Aydın'da orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, 16.00 sıralarında Bozdoğan- Muğla sınırına yakın kırsal Altıntaş mahallesi yakınlarında çıktı.Kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 Arazöz, 2 su tankeri, 15 orman söndürme işçisi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına mahalleli de destek verdi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın 2 saat içerisinde söndürülerek kontrol altına alındı. Çıkan orman yangınında 5 dekar kızılçam ormanı yanarak zarar gördü.

DHA