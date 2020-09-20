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Haberler Aydın Genç akademisyen kaza kurbanı oldu

Genç akademisyen kurbanı oldu

Genç akademisyen kaza kurbanı oldu
Giriş Tarihi: 20.9.2020

Aydınlı genç araştırma görevlisi Ezgi Erdem (29), meydana gelen trafik kazasında feci şekilde can verdi. Kaza, dün Aydın-İzmir otoyolu Selçuk ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'nde araştırma görevlisi olan Erdem, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini bilinmeyen bir sebeple kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Özge Y. (22) ise ağır yaralı olarak Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdem, Kuşadası'ndaki düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

MEHMET KAVAS

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