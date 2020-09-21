Kadın hırsızlık çetesi çökertildi

AYDIN'IN Efeler ilçesinde meydana gelen iki ayrı olayda, hırsızlık şebekesi tarafından 2 ayrı ev, kilit düşürmek suretiyle soyuldu. Evlerden 110 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlık şebekesi üyelerinin yakalanmaları için polis ekipleri çalışma başlattı. 36 kamerayı incelemeye alan ekipler, şüphelilerin A.B., S.S., M.G. ve Y.U. olduğunu tespit etti. Hırsızlık için tekrar il dışından Aydın'a gelen 4 şüpheli, takip sonucu kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 3'ü kadın 1'i erkek 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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