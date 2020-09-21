Koçarlı’ya dev spor tesisi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde zamanla ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelen Vali Şenol Engin Stadı'nın günün şartlarına uygun hale getirilmesi için AK Partili Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın, Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimler sonuç verdi.

'ZEMİN KÖTÜYDÜ'

BAKANLIK, stat içerisinde yer alan futbol sahası için zemin, drenaj ve soyunma kabinleri yenileme çalışmalarını başlattı. Belediye Başkanı Kaplan, "Mevcut bir futbol sahamız var. Amatör lig maçları burada yapılıyor. Sahanın zemini çok kötüydü, maç oynanamaz hale gelmişti. Tel örgüleriyle, zeminiyle, drenajıyla, aydınlatmasıyla, soyunma odalarıyla standartları yükseltilecek. Böylelikle kardeşlerimiz daha rahat bir ortamda spor yapma fırsatı yakalayacak" dedi.



500 KİSİLİK TRİBÜN OLACAK

YAPILAN çalışmaların sadece futbol sahası ile sınırlı kalmayacağının altını çizen Kaplan, "Koçarlımıza güzel bir spor kompleksi kazandıracağız. Çalışmalar sadece futbol sahası ile sınırlı kalmayacak. Sahanın etrafına yürüyüş parkuru yapılacak. 500 kişilik bir tribün olacak. Tenis kortu yapılacak. Bunların dışında da zamanla farklı çalışmalar yapılacak. Yani milletimiz spor ve sosyal aktivitelerini yerine getireceği güzel ve modern bir yere sahip olacak" diye konuştu.

MEHMET KAVAS