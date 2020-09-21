‘Ya lamba koyun ya da yaya geçidini kaldırın’

Aydın'da meydana gelen kazalardan dolayı 'ölüm yolu' olarak adlandırılan Adnan Menderes Bulvarı girişinde yer alan yaya geçidine vatandaşlar, trafik lambası ve üst geçit konulmasını istiyor. Yolun ölüm saçtığını belirten vatandaşlar, "Buraya trafik lambası konulması için daha kaç kişi ölecek" diyerek isyan etti.



GÖREVE DAVET ETTİLER

ÇİNE'NİN girişinde yer alan Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki yaya geçidinin bulunduğu bölgede trafik lambasının olmaması vatandaşların tepkisini çekiyor. Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşlar, adeta ölümle burun buruna geliyor. Meydana gelen kazalardan dolayı 'ölüm yolu' olarak adlandırılan bölgeye vatandaşlar, trafik lambası ve üstgeçit yapılmasını istiyor. Son olarak 14 yaşındaki İsmail Bütüşaba'nın hayatını kaybettiği bölgede vatandaşlar, gerekli önlemlerin alınması için yetkilileri göreve davet etti.





YATAĞAN'DAN Çine'ye doğru seyir halindeki araçların ilçe girişindeki bu yaya geçidinde sinyalizasyon ışıkları olmadığı için süratlerini kesmeden ilçeye giriş yaptıklarını söyleyen vatandaşlar, "Çinemizin girişindeki bu yaya geçidindeki kazalara tanıklık ediyoruz. Bu yaya geçidi bu haliyle bir gün birinin canını alacak diyorduk malesef korkulan oldu. Yolun karşısında mesleki lise, sağlık ocağı, dinlenme tesisleri, düğün salonu, tarım ilçe ve sosyal tesisler bulunuyor. İlçemizin girişinde bulunan yaya geçidine bir sinyalizasyon ışığı ya da yayalar için üstgeçit istiyoruz. Önlem alınmadığı takdirde biz burada bir çok kazaya tanıklık etmeye devam edeceğiz. Eğer ki burada yayaların güvenliğini sağlayacak bir çalışma yapılmayacak ise bu yaya geçidi kapatılsın, canlar yanmasın" diye konuştu.