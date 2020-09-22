Mustafa’nın yaşaması için 2 milyon dolarlık ilaç lazım

Ailesi Mustafa'nın hayata tutunması için 2.1 milyon dolarlık ilacın alınmasını bekliyor. Germencik'e bağlı Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan Muhammet ve Yüksel Duru çiftçinin üç çocuğundan ikincisi olan 2,5 yaşındaki Mustafa Duru'ya 6 aylıkken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konuldu. Yaklaşık 2 yıldır tedavisi devam eden minik Duru, yaşam mücadelesini sürdürüyor. Baba Muhammet Duru, Amerika ve Avrupa'da SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ve başarısı yüzde 95 oranına kadar kanıtlanan ilacın Türkiye'ye getirilerek, oğlunda da uygulanması için devlet yetkililerini göreve çağırdı.

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