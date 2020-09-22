  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Mustafa’nın yaşaması için 2 milyon dolarlık ilaç lazım

Mustafa’nın yaşaması için 2 milyon dolarlık ilaç lazım

'da hastalığı nedeniyle kasları her geçen gün eriyen 2.5 yaşındaki için zaman daralıyor.

Mustafa’nın yaşaması için 2 milyon dolarlık ilaç lazım
Giriş Tarihi: 22.9.2020

Ailesi Mustafa'nın hayata tutunması için 2.1 milyon dolarlık ilacın alınmasını bekliyor. Germencik'e bağlı Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan Muhammet ve Yüksel Duru çiftçinin üç çocuğundan ikincisi olan 2,5 yaşındaki Mustafa Duru'ya 6 aylıkken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konuldu. Yaklaşık 2 yıldır tedavisi devam eden minik Duru, yaşam mücadelesini sürdürüyor. Baba Muhammet Duru, Amerika ve Avrupa'da SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ve başarısı yüzde 95 oranına kadar kanıtlanan ilacın Türkiye'ye getirilerek, oğlunda da uygulanması için devlet yetkililerini göreve çağırdı.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mustafa’nın yaşaması için 2 milyon dolarlık ilaç lazım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA