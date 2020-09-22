Saplı Ada çöplüğe döndü

TÜRKİYE'NİN önemli tatil kentlerinden Aydın'ın Didim ilçesinde ortaya çıkan manzara görenleri şaşırttı. Didim'in Akbük Mahallesi'nin sembollerinden olan Saplı Ada, çöplüğü aratmıyor. Turistlerin gözleri önünde ortaya çıkan görüntü kirliliğine yetkililer seyirci kalırken, vatandaşlar da duyarsızlığa isyan etti. Saplı Ada'nın temizlenmesini isteyen vatandaşlar, "Bu adacık Akbük'ün sembolü adeta. Malum kıyıdan yürüyerek gidilebiliyor. Çöpleri kıyıya yukarıdan atıyorlar. Atanlar bu görüntüyü görünce belki utanır da atmaz ama yetkililerin bir an önce bu çirkin görüntüyü temizlemesi gerekiyor" diye konuştu.



FOTOĞRAF: KAZIM YÖRÜKCE