  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın'da 14 ayrı hırsızlık suçundan aranan 5 şüpheli yakalandı

'da 14 ayrı hırsızlık suçundan aranan 5 şüpheli yakalandı

'da 14 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da 14 ayrı hırsızlık suçundan aranan 5 şüpheli yakalandı

24.09.2020, 15:21 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020,15:24

Aydın'ın Efeler ilçesinde 14 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri polis tarafından yapılan çalışma ile yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın'da meydana gelen 5 adet ikametten hırsızlık, 4 adet Camiden Hırsızlık 3 adet Motorsiklet Hırsızlığı, 2 adet Otodan Hırsızlık olayları ile ilgili Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda toplam 14 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Otostop çekerek bindiler, 2 bin lirayı gasbettiler! Afyonkarahisar’da jandarmadan korona sürecinde milyonluk ceza! Barajın suyu azalınca havzasından "midye tarlası" çıktı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da 14 ayrı hırsızlık suçundan aranan 5 şüpheli yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA