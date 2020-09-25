Başkan Erdoğan’a Aydın inciri ikramı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz tarafından dünyanın en kalitelisi olan Aydın'ın sarı lop ve kuru incirinden ikram edildi. Yavuz, Başkan Erdoğan'a Toprak Mahsulleri Ofisinin incir alımı kararından üreticilerin duyduğu memnuniyeti aktararak teşekkür etti. Yavuz, ayrıca Başkan Erdoğan'a Aydın'ın 'beyaz altını' pamuk ile ilgili taleplerin yer aldığı bir dosya sundu.

KAZIM YÖRÜKCE