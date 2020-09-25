  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Başkan Erdoğan’a Aydın inciri ikramı

Başkan Erdoğan’a Aydın inciri ikramı

Başkan Erdoğan’a Aydın inciri ikramı
Giriş Tarihi: 25.9.2020

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz tarafından dünyanın en kalitelisi olan Aydın'ın sarı lop ve kuru incirinden ikram edildi. Yavuz, Başkan Erdoğan'a Toprak Mahsulleri Ofisinin incir alımı kararından üreticilerin duyduğu memnuniyeti aktararak teşekkür etti. Yavuz, ayrıca Başkan Erdoğan'a Aydın'ın 'beyaz altını' pamuk ile ilgili taleplerin yer aldığı bir dosya sundu.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan’a Aydın inciri ikramı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA