Bitsin artık bu şiddet

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde işe giderken hiç tanımadığı Serdar Günay tarafından darp edilen banka müdürü Pelin Yarmacı, açılan davanın ilk duruşmasının sonunda, "Bu adam dışarı çıkarsa başkalarına da zarar verecek dedi.



YETİNMEDİ, KIZINI DA DÖVDÜ

Bodrum'da yaşayan 46 yaşındaki 3 çocuk annesi Arzu B. de tıpkı Pelin gibi hiç tanımadığı bir adam tarafından tekme-tokat dövüldü. Saldırgan M.T. bununla da yetinmedi; Arzu B'nin olayın peşini bırak-mayan kızı Başak Zeynep'i de darp etti.



HEPSİ DURUMA İSYAN ETTİ

YİNE Bodrum'da, 21 yaşındaki üniversiteli Tuğçe Çelik, 1.5 yıldan bu yana tacizine uğradığı 46 yaşındaki Nurettin Şehmuzoğlu'nun tutuklanmasını sağladı. Tacizci adam 2, ay sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından elektronik kelepçe ile serbest bırakıldı. Darp ve taciz edilen kadınlar, hem saldırganların serbest kalmasına isyan etti hem de bu yaşananları başka kadınların yaşamaması için önlem alınmasını istedi.





'AŞIRI ALKOLLÜYDÜM' SAVUNMASI

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde 28 Mayıs'ta, banka müdürü Pelin Yarmacı işe giderken, hiç tanımadığı birinin; af ile cezaevinden çıkan Serdar Günay'ın saldırısına uğramıştı. Gözü dönmüş adam, polis tarafından yakalanarak tutuklanmıştı. Yarmacı'nın darp ve taciz edilmesiyle ilgili açılan davanın ilk duruşması gerçekleşti. Günay, mahkemede olay günü aşırı alkollü olduğunu ve ne yaptığını hatırlamadığını söyleyerek kendisini savundu. Görülen dava sonrasında Sanık Serdar Günay'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma 17 Kasım'a ertelendi. Duruşmanın ardından konuşan Pelin Kavurmacı, "Bu kişi dışarıya çıkarsa başkalarına zarar verecek" dedi.





TACİZDEN SERBEST KALDI BU KEZ DE TEHDİT ETTİ

EGE Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Tuğçe Çelik, Bodrum Ortakent'te esnaflık yapan Nurettin Şehmuzoğlu (46) tarafından taciz edildiğini belirterek sosyal medyadan yardım çağrısı yapmıştı. Tuğçe Çelik, "Sonumun Pınar Gültekin gibi olmasını istemiyorum. Ölmek istemiyorum" demişti. Bunun üzerine Şehmuzoğlu, Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla polis tarafından Ortakent'teki evinde 2 ay önce gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı. Nurettin Şehmuzoğlu, yaklaşık 2 ay süren tutukluluğun ardından mahkemeye çıkarıldı. Şehmuzoğlu elektronik kelepçe ile serbest bırakıldı. Tuğçe Çelik, "Hayatımı kabusa çeviren şahıs serbest kalır kalmaz sosyal medyadan yine tehditlerine başladı. Ortakent'teki evimizi satarak buradan ayrılma kararı aldık. Her şeyi bıraktık ailemizle canımızın derdine düştük" dedi. Nurettin Şehmuzoğlu tehditler üzerine yeniden tutuklandı.



POLİSLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE SALDIRDI

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi'nde bir site içerisinde kendilerine ait otoparka yabancı birinin aracını park ettiğini gören 46 yaşındaki 3 çocuk annesi Arzu B, aracı park eden M.T. tarafından tekme, tokat dövüldü. Arzu B'nin imdadına ise kızı Başak Zeynep (25) yetişti. Annesini kanlar içinde gören Başak Zeynep önce polis sonra ambulans çağırdı. Annesini kimin dövdüğünü araştıran Başak Zeynep, M.T. ile site içerisinde karşılaştı. Olay yerinde araştırma yapan polislere seslenen Başak Zeynep, adamı bulduğunu söylemesi üzerine polislerin gözü önünde M.T. genç kıza saldırmaya başladı. Genç kadına tekme, tokat ve yumruklarla saldıran adam, gözaltına alındı. Savcı karşısına çıkarılan M.T. serbest bırakıldı. Anne ve kızı saldırganın serbest kalmasına isyan etti.

İBRAHİM UZUN / TUBA AYHAN /ADEM ÜLKER

İlk işi yine taciz etmek oldu, tekrar tutuklandı