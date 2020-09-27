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Haberler Aydın Hobi olarak başladı tavuk çiftliği oldu

Hobi olarak başladı tavuk çiftliği oldu

'da yaşayan , hobi olarak 10 tavukla kurduğu çiftliğini, kazanç kapısına dönüştürdü. Tavuk sayısını 120'ye yükselten Dinç, günlük elde ettiği organik yumurtaları satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Hobi olarak başladı tavuk çiftliği oldu
Giriş Tarihi: 27.9.2020

Karpuzlu'nun Koğuk Mahallesi'nde yaşayan Ömer Dinç, yaklaşık 5 yıl önce 10 olan tavuk sayısını 120'ye yükseltti. Dinç, adeta gözü gibi baktığı tavuklardan her gün 70 yumurta elde ediyor.

Çiftliğinde şu anda 120 tavuk, 85 horoz ile birlikte deneme amaçlı kaz, hindi ve pekin ördeği bulunduğunu belirten Dinç, "Yumurtalarım tamamen organik. Şu anda Karpuzlu'da talep çok fazla. Talepleri karşılamakta bazen güçlük çekiyorum" dedi.

MEHMET KAVAS

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