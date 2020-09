Mutluluğa giden en kısa yol

Aydın'da 66 yaşındaki Süleyman Yıldırım, hayatını 29 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Ramazan Yıldırım'a adadı. Evladının tüm ihtiyaçlarını karşılayan baba Yıldırım, 25 yıldır her gün 10 kilometre yol yürüyerek oğlunu sokak sokak gezdiriyor. Oğlunun günlerinin evde geçmesini istemediği için her gün gezdiklerini belirten baba Yıldırım, "O benim canım. Gerekirse sırtımda taşırım yine gezdiririm" dedi.



SEFERBERLİK BAŞLADI

Efeler ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Süleyman-Kezban Yıldırım'ın çiftinin 29 yıl önce Ramazan isimli çocukları dünyaya geldi. Zihinsel engelli olarak dünyaya gözlerini açan Ramazan'ın sağlığına kavuşması için Yıldırım çifti, büyük çaba harcadı. Yıldırım'ın ailesinin tüm çabasına rağmen Ramazan, sağlığına kavuşamadı. Konuşamayan ve hiçbir ihtiyacını karşılaşamayan Ramazan'ın hayatının her anının mutlu geçmesi için Yıldırım ailesi, adeta seferberlik başlattı.



HER AKŞAM YÜRÜYORLAR

Anne Yıldırım, oğlu Ramazan'ın yanından bir an olsun bile ayrılmazken baba Yıldırım ise inşaatlardaki yorgunluğuna aldırış etmeden iş çıkışı oğlunu sokağa çıkararak gezdirdi. Ağır mesleğine rağmen baba Yıldırım, hiç bıkmadan oğlu Ramazan'la sokak sokak gezerek her akşam yürüdü.



KAHRAMAN BABA

Tam 25 yıldır her gün oğlunu sokak sokak gezdiren baba Yıldırım, gösterdiği babalık duygusuyla kentte adeta kahraman ilan edildi. Oğlunun diğer çocuklar gibi sokaklarda gezip oyunlar oynayarak büyümesini istediği için çocuğuyla birlikte kilometrelerce yürüdüğünü belirten baba Yıldırım, imkanı elverdiği sürece oğlunu her gün gezdireceğini söyledi.

