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Haberler Aydın Son dakika: Bakan Pakdemirli'den Aydın'daki yangına ilişkin açıklama!

Son dakika: Bakan Pakdemirli'den 'daki yangına ilişkin açıklama!

ve Orman Bakanı , 'daki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, ' kontrol altına alınmıştır. Saatte hızı 90 km'yi bulan rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirmiştir. Can kaybımız yoktur. Soğutma çalışmaları başlamıştır.' ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Pakdemirli'den Aydın'daki yangına ilişkin açıklama!

AA

27.09.2020, 10:06 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020,10:56

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda başlayan, rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Pakdemirli, Güllübahçe yolundaki eski atış poligonu yakınlarında makilik bölgede başlayan, rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana, oradan da ormana sıçrayan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Pakdemirli, "Aydın Söke'deki orman yangını, ekiplerimizin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Hızı 90 km'yi bulan rüzgara rağmen büyük bir özveri ile yangını kontrol altına alan ekip arkadaşlarımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Dün saat 15.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılmış, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle 90 ev tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Yangına İzmir ve Muğla'daki Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 6 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etmişti. Söndürme çalışmaları gece de karadan devam etmişti.

Öte yandan bölgeden tahliye edilenlerin, yangının kontrol altına alınmasıyla evlerine dönmeye başladığı belirtildi.

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