Dedektif muhtar

AYDIN'ın Bahçearası Mahallesi Muhtarı Hakan Karabulut, mahallesinde hırsızlara geçit vermiyor. Muhtar Karabulut'un uyanıklığı sayesinde kablo hırsızı kıskıvrak yakalandı. Olay, Çine'nin Bahçearası Mahallesi'nde meydana geldi. Ovadaki bahçelerin sulanmasında kullanılan artezyen kuyularının kablolarının çalındığını fark eden muhtar Hakan Karabulut, hırsıza suçüstü yaparak jandarmaya ihbarda bulundu.



KAÇMASINI ENGELLEDİ

Jandarma ekipleri mahalleye gelmeden kaçmaya çalışan kişinin otomobilinin önünü otomobiliyle kesen ve kontak anahtarını alan muhtar, hırsızın kaçmasını engelledi. Muhtar Hakan Karabulut, yakaladığı hırsızı jandarma ekiplerine teslim etti. Şüpheli E.E'nin aracında jandarma tarafından yapılan aramada kablo ile birlikte hırsızlık yaparken kullandığı malzemeler bulundu. Kablo ve aletlere el koyan jandarma ekipleri, şüpheli E.E'yi gözaltına aldı.





DAHA ÖNCE TEHDİT EDİLMİŞ

Daha önce de mahalleye dadanan hayvan hırsızlarını yakalattığını söyleyen muhtar Karabulut, "Yakalanan hırsızlar, beni ölümle tehdit etti. Kimseden korkum yok. Mahallemizde hırsızlara asla göz açtırmayacağım" diye konuştu.

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