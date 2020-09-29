  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Dedektif muhtar

Dedektif muhtar

Dedektif muhtar
Giriş Tarihi: 29.9.2020

AYDIN'ın Bahçearası Mahallesi Muhtarı Hakan Karabulut, mahallesinde hırsızlara geçit vermiyor. Muhtar Karabulut'un uyanıklığı sayesinde kablo hırsızı kıskıvrak yakalandı. Olay, Çine'nin Bahçearası Mahallesi'nde meydana geldi. Ovadaki bahçelerin sulanmasında kullanılan artezyen kuyularının kablolarının çalındığını fark eden muhtar Hakan Karabulut, hırsıza suçüstü yaparak jandarmaya ihbarda bulundu.

KAÇMASINI ENGELLEDİ
Jandarma ekipleri mahalleye gelmeden kaçmaya çalışan kişinin otomobilinin önünü otomobiliyle kesen ve kontak anahtarını alan muhtar, hırsızın kaçmasını engelledi. Muhtar Hakan Karabulut, yakaladığı hırsızı jandarma ekiplerine teslim etti. Şüpheli E.E'nin aracında jandarma tarafından yapılan aramada kablo ile birlikte hırsızlık yaparken kullandığı malzemeler bulundu. Kablo ve aletlere el koyan jandarma ekipleri, şüpheli E.E'yi gözaltına aldı.



DAHA ÖNCE TEHDİT EDİLMİŞ
Daha önce de mahalleye dadanan hayvan hırsızlarını yakalattığını söyleyen muhtar Karabulut, "Yakalanan hırsızlar, beni ölümle tehdit etti. Kimseden korkum yok. Mahallemizde hırsızlara asla göz açtırmayacağım" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dedektif muhtar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA