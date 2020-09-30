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Haberler Aydın Kuşadası’nda 1 kilo 648 gram esrar ele geçirildi

Kuşadası’nda 1 kilo 648 gram esrar ele geçirildi

Son dakika... Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 1 kilo 648 gram esrar ele geçirildi.

Kuşadası’nda 1 kilo 648 gram esrar ele geçirildi

30.09.2020, 16:17

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirligi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirligi ekipleri tarafından Soğucak Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde satıldığı yönümde elde edilen bilgiler doğrultusunda Y.S. isimli şahıs takibe alındı.

Gerekli hazırlıkların ardından eve operasyon düzenleyen polis ekipleri şahsı evde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın evinde yapılan aramalarda, çeşitli yerlerde saklanmış, poşetlere ve kavanozlara doldurulmuş vaziyette 1648 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, tabancaya ait fişek, değişik markalarda 25 adet dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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