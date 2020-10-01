  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Alkol ve hız sonu oldu

Alkol ve hız sonu oldu

Alkol ve hız sonu oldu
Giriş Tarihi: 1.10.2020

Aydın'da kullandığı motosikletle aşırı hız yapan Mustafa Baysan (24) aydınlatma direğine çarparak feci şekilde can verdi. Kaza Buharkent ilçesi Ortakçı Mahallesi eski köy yolunda meydana geldi.

KALDIRIM TAŞINA ÇARPTI
Nazilli'de arkadaşlarıyla eğlenen Mustafa Baysan ile Turgay Taş (23) motosikletle Buharkent'e doğru yola çıktı. Alkollü olan iki genç, hız yaparken Baysan, kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle gençler sürüklenerek kaldırım taşına çarptı. Kask takmayan iki gençten sürücü Baysan olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Turgay Taş, hastanede tedavi altına alındı.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alkol ve hız sonu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA