Alkol ve hız sonu oldu

Aydın'da kullandığı motosikletle aşırı hız yapan Mustafa Baysan (24) aydınlatma direğine çarparak feci şekilde can verdi. Kaza Buharkent ilçesi Ortakçı Mahallesi eski köy yolunda meydana geldi.

KALDIRIM TAŞINA ÇARPTI

Nazilli'de arkadaşlarıyla eğlenen Mustafa Baysan ile Turgay Taş (23) motosikletle Buharkent'e doğru yola çıktı. Alkollü olan iki genç, hız yaparken Baysan, kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle gençler sürüklenerek kaldırım taşına çarptı. Kask takmayan iki gençten sürücü Baysan olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Turgay Taş, hastanede tedavi altına alındı.

KAZIM YÖRÜKCE