Ameliyat ekibi karantinada

Ameliyathanede aneste-zi teknisyeni olarak görev yapan Mehmet S. rahatsızlandı. Yüksek ateş nedeniyle şüphe üzerine test yapılan Mehmet S'nin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Meh-met S. karantinaya alınarak tedavisine başlandı. Hastanede virüs görülmesi üze-rine tüm hastane çalışanlarına test yapıldı. Testlerin sonucunda Mehmet S'nin ame-liyathanede birlikte görev yaptığı ortopedi doktoru M.K.P, hemşire A.K, sağlık perso-nelleri S.S, M.K. ve Y.A'da da korona virü-se rastlandı. Ameliyathane ekibi karan-tinaya alınırken ameliyatların ertelendiği öğrenildi.

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