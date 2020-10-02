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Haberler Aydın Gülcihan’a ilik bulundu

Gülcihan’a ilik bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçen yıl grip şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konulan 8 yaşındaki Gülcihan Demir'in beklediği ilik bulundu.

Gülcihan’a ilik bulundu
Giriş Tarihi: 2.10.2020

Yüzde yüz uyumlu çıkan ilik, İzmir'deki hastanede Gülcihan'a pazar günü nakledilecek. Operasyonun başarılı geçmesi halinde minik Gülcihan, yeniden sağlığına kavuşacak. İliğin bulunmasının haberini alan Gülcihan ve ailesi, büyük sevinç yaşadı.

'BEN DE OYUNLAR OYNAYACAĞIM'
Geçen yıl nakil olan iliğin 8 ay sonra uyumsuz çıkmasıyla büyük üzüntü yaşadığını belirten Gülcihan, "Umarım, bu kez nakledilecek olan ilikle sağlığıma kavuşacağım. Sağlığıma kavuşup diğer çocuklar gibi okula gideceğim ve oyunlar oynayacağım. En büyük hayallerimden bir tanesi de Aleyna Tilki ve Haluk Levent ile tanışmak. İnşallah sırasıyla bu hayallerime kavuşacağım" diye konuştu.


'TEŞEKKÜRLER YENİ ASIR'
GÜLCİHAN, daha önce Yeni Asır aracılığıyla tuttuğu takım olan Trabzonspor'a çağrıda bulundu. Trabzonsporlu oyuncularla tanışmak isteyen Gülcihan'ın isteğini Yeni Asır, Şubat ayında 'Gülcihan'ın dileği bordomavi' başlığıyla okuyucularına duyurdu. Yeni Asır'ın haberinin ardından Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Gülcihan'la telefondan görüntülü konuşarak yanında olduklarını söyledi. Anne Sevgi Demir, "Bize destek veren Yeni Asır başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi

MEHMET KAVAS

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