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Haberler Aydın Mahkemede korona var

Mahkemede korona var

Mahkemede korona var
Giriş Tarihi: 2.10.2020

AYDIN Kuşadası Adliyesi'nde korona virüs testi pozitif çıkan 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hakimi Fatih A. ile kalem personeli karantinaya alındı. Karantina ile birlikte mahkeme kapatılırken Söke Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlığı'nda görevlendirilen geçici hakim ve personelle kapanan mahkemenin duruşmaları Aile Mahkemesi duruşma salonunda görülecek. Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, hakim ve kalem personeli ile temasta bulunan tüm personelin sağlık kuruluşlarına gönderildiğini ve evlerinde karantinaya alındığını söyledi.

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