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Haberler Aydın Otomobil alev topuna döndü

Otomobil alev topuna döndü

Otomobil alev topuna döndü
Giriş Tarihi: 2.10.2020

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yolda ilerleyen otomobil çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay, İzmir-Denizli otoyol ayrımında meydana geldi. Denizli istikametine seyir halindeki Buğra Ş.C. (25) idaresindeki lüks otomobil bir anda alevler içinde kaldı. Yanan araçtan kendisini dışarı atan sürücü durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

İHSAN KARATAŞ

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