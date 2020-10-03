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Haberler Aydın Almanlar karımı ölüme terk etti

Almanlar karımı ölüme terk etti

Almanlar karımı ölüme terk etti
Giriş Tarihi: 3.10.2020

ALMANYA'NIN Mülheim an der Ruhr kentinde hastanede yatan parkinson hastası Fatma Yumşak'ın (67), sağlık sigortasının, masraflarını karşılamaması sebebiyle hastanede tedavisine devam edilmediği ifade edildi. Yumşak'ın ailesi, Almanya'nın Yumşak'ı ölüme terk ettiğini iddia ederek Türkiye'den yardım bekliyor.

FATMA Yumşak'ın eşi İsmail Yumşak, "9 aydır hastane eşime bakmıyor, 5 gün aç bırakmışlar, ilaç vermemişler. Yara içinde, bakımı yapılmıyor. Böyle bir hastayı nasıl ölüme terk ediyorlar. Çaresiz kaldık, devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

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