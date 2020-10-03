Balayından hastaneye

AYDIN'ın Çine ilçesinde 3 Eylül'de düzenlenen düğün töreni ile evlenen Salih (31) ve Zeynep Özdemir (29), düğünün ardından balayı için bir haftalık Karadeniz turuna çıktı. Balayından dönen çift, Çine ilçesinin Umurköy Mahallesi'ndeki yakınlarına gelenek olan el öpmesine gitti.

TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Ailelerinin yanı sıra akra-balarını ziyaret ettikten sonra hastalanan çiçeği burnunda çiftin korona virüs testi pozi-tif çıktı. Bunun üzerine çift, hastanede tedavi altına alın-dı. Filyasyon ekibi tarafından çiftin temas ettiği kişiler tes-pit edildi. Yapılan testlerin ardından 7 kişinin testi pozi-tif çıkarken temas yüzünden 7 evde 20 kişi karantinaya alındı.

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