Bu direk ‘faciaya davetiye'

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde beton yüzeyi tamamen yıpranan elektrik direği, vatandaşları tedirgin ediyor. Beton parçaları dökülen elektrik direğinin devrilmesinden endişe duyan muhtar Tuncay Yıldızer, yetkilileri göreve davet etti. Yıldızer, "Direğin hali ortada. Kullanılmaz hale gelen direğin değiştirilmesi talebimizi bir kere yazılı, defalarca sözlü olarak şirkete ilettim. Ancak talebimiz karşılık bulmadı. Umarım şirket yetkilileri geç olmadan sesimizi duyar da direkle ilgili gerekli önlemi alır. Biz de mahalle olarak rahat bir nefes alırız" diye konuştu.