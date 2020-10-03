Gazeteciye polis şiddeti

Denızlı'de, bekçi ve polislerin müdahale ettiği gürültü olayını haber yapmak isteyen gazeteci Fadıl Pişkin iki polis memurunun orantısız güç kullanmasıyla karşı karşıya kaldı. Zorla kelepçe takılmaya çalışılan ve sanık olarak 2 saat karakolda tutulan gazeteci Pişkin savcının talimatıyla tanık olarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
ATA GÜNDÜZ KURŞUN
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