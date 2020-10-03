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Haberler Aydın Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

Nazilli’de operasyonu

Nazilli'de yapılan operasyonu kapsamında, bir kişi yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan B.A'nın üzerinde, satışa hazır 84 Gram Esrar ve 15 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

03.10.2020, 16:22 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020,16:24

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadelesini devam ettiren Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, yaptıkları operasyonda, Uyuşturucu Madde Ticareti yapan bir kişiyi bol miktarda uyuşturucu ile birlikte nefes kesen operasyonla yakaladı. Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bir süredir takip ettiği uyuşturucu satıcısı B.A. yı satışa hazır 84 Gram Esrar ve satışa hazır 15 gram Metamfetamin maddesi ile yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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