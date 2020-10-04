Koronavirüs sayıları sıfırlanan Karacasu’da, yeni vakalar görüldü

Aydın’ın Karacasu ilçesinde kontrol altına alınarak sıfırlanan koronavirüs vakaları tekrar yayılmaya başlarken ilçe genelinde pozitif vaka sayısı 5’e yükseldi.

Kovid-19 pandemisinde pozitif vaka sayılarının sıfırlanarak kontrol altına alınan Karacasu'da geçtiğimiz günlerde askerden dönen bir vatandaşın testinin pozitif çıkması ile vaka sayısı 1'e yükselmişti. İlçe genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında tedbir ve filyasyon çalışmaları sıkı bir şekilde devam ederken pozitif vaka sayılarında da artış olduğu öğrenildi. Karacasu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ataeymir Mahallesi'nde 1, Esençay Mahallesi'nde 1, Yaylalı Mahallesi'nde 3 olmak üzere pozitif vaka sayıları 5'e yükseldi. Yapılan filyasyon çalışmaları kapsamında da temaslı olduğu tespit edilen kişi sayısı 36, izolasyona alınan konut sayısı ise 22 oldu. Korona virüsün hep birlikte kurallara uyularak yenileceğinin altını çizen Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Karacasulu vatandaşlardan destek isteyerek "Lütfen bizlere destek olun ki, bir olmanın gücü ile bu zor günleri birlikte aşabilelim" dedi.



"KURALLARI AKSATMADAN UYGULAYALIM"

Kontrol altına alınan vaka sayılarında hızlı bir artış olduğuna da dikkat çeken Kaymakam Soley; "Bu tablonun da gösterdiği gibi Covid-19 salgını ilçemizde yeniden baş gösterip, hızla yayılmaya başlamıştır. Salgının ilçemizde bu hızlı yayılmasını kontrol altına alıp, ilçemizi virüsten yeniden kurtarabilmemiz için sizlerin yardım ve desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız bulunmaktadır. Lütfen korona virüs ile mücadelede başarının ana şartı olan maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına titizlikle uyup, işletme ve tesislerimizde belirlenen tedbirleri eksiksiz alıp, kuralları aksatmadan uygulayalım. Maske takmayarak veya maskeyi doğru olarak kullanmayarak, sosyal mesafeye ve el hijyenine dikkat etmeyerek hepimizin sağlığını tehlikeye atanları uyarıp, uyarılarınıza uymadıkları takdirde de kolluk kuvvetlerine bildirelim. Çevremizdeki izolasyon altına alınmış konutların gönüllü gözlemcisi olup, bu konutlara giriş ya da konutlardan dışarı çıkış olduğunu gördüğünüzde kolluk güçlerimizi anında bilgilendirelim. İnanıyorum ki, el birliği ile salgının yayılmasını en kısa sürede kontrol altına alıp, ilçemizi bir kez daha virüsten kurtaracağız" dedi.