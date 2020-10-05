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Haberler Aydın Didim'de acı ölüm! Korkunç kaza kamerada

'de acı ölüm! Korkunç kamerada

Son dakika... Aydın'ın ilçesinde iddiaya göre ters şeride giren sürücüsü, otomobil ile çarpıştı. Kazada 62 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Didim'de acı ölüm! Korkunç kaza kamerada

05.10.2020, 16:17

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 35 FN 953 plakalı otomobil sürücüsü B.A. (31) ters şeritten gelen Ali Akkaya'nın kullandığı 09 NP 518 plakalı motosiklet ile karşılaştı.

Otomobil sürücüsü B.A. motosiklet sürücüsüne çarpmamak için aracı kaldırıma sürmesine rağmen, kazadan kaçamadı. Çarpışma sonrasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise cadde üzerindeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne anında müdahalede bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Ali Akkaya, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan motosiklet ile otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

İHA

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