‘Engelim bahane patronluk şahane!’

2017 yılında İŞKUR'un hibe desteği için girişimcilik programına katılan Aydınlı Sezen Ünlü, "Engelim Var Bahane, İşim Var Şahane" isimli projesi ile kendi işinin patronu oldu. Projesinin onaylanması sonrası 30 adet küçükbaş ile hayvancılığa başlayan genç kadın, "İşletmemde şu an 60 adet küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Geçen 2 yıllık süreçte yaklaşık 60 adet de kurbanlık satışım oldu. Hem ev ekonomime hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak beni çok mutlu ediyor" dedi.

BAKIŞLAR TERSİNE DÖNDÜ

"Kadınların hayata tutunmaları, ülkenin kalkınması anlamına gelmektedir" diyen Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü: Kadınsanız ve engelliyseniz toplumda sizlere karşı daima bir önyargı oluşmaktadır. Ben bunu birçok kez yaşadım. "Sen mi yapacaksın!" diyen birçok kişiye rastladım. İŞKUR ile yaptığım bu proje ile bana karşı olan bakışlar tam tersine döndü. İyi ki İŞKUR var. İyi ki bir işim var. Gelirim de çok iyi. Amacım her geçen yıl işimi daha da büyütmek.



'SİZ DE YAPABİLİRSİNİZ'

İŞKUR desteği ile kurduğu iş sayesinde hem engellilere hem de kadınlara ilham kaynağı olmak istediğini belirten Sezen Ünlü, "Ben yaptım, demek için değil, 'Siz de yapabilirsiniz' demek için buradayım. Engellilerin kendi işlerini kurabilmeleri için İŞKUR'un her zaman yanlarında olduklarını bilmelerini istiyorum" diye konuştu.