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Haberler Aydın Can dostlara adanan ömür

Can dostlara adanan ömür

Can dostlara adanan ömür
Giriş Tarihi: 6.10.2020

AYDIN'IN Efeler ilçesinde yaşayan hayvansever Şenay Hastaoğlu Tekinbaş, hayatını adeta sokak hayvanlarına adadı. Bugüne kadar kaza geçiren, zehirlenen ve hastalanan binden fazla hayvanı tedavi ettirerek sağlığına kavuşturan Tekinbaş, iyileşen can dostlarını yuva sahibi yaparak hayata tutunmalarını sağladı. Hayvanlara anne şefkatiyle yaklaşan 47 yaşındaki Tekinbaş, "Hayatımın büyük bir bölümü hayvanları korumak ve sahip çıkmakla geçti. Onlar bize, Allah'ın emaneti. Hepimizin hayvanlara sahip çıkıp koruması lazım" dedi.

MEHMET KAVAS

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