Eğitim aşkı dağ tepe dinlemiyor

Korona virüs salgını nedeniyle yeni eğitim öğretim yılında da, öğrenciler evlerinde internete bağlanıp EBA üzerinden derslerini takip etmeye başladı. Aydın'ın Koçarlı ilçesine yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulunan Kullar Mahallesi'nde ise öğrenciler, evlerinde cep telefonunun çekmemesi ve internete erişimin sağlanamaması nedeniyle büyük zorlukluklarla mücadele ediyor.

TEPEDEKİ KAYAYA TIRMANIYORLAR

40 öğrencinin bulunduğu köyde, çocuklar babalarının telefonlarını alıp yerleşim yerinden 500 metre yükseklikteki kayanın tepesine dağcılar gibi tırmanarak ders işliyor. Kayanın tepesinde EBA'ya bağlanarak derslerini takip etmeye çalışan öğrencilerin aileleri, kış mevsimi gelmeden yaşanan bu soruna çözüm bulunmasını bekliyor. Derslerinden geri kalmak istemediklerini belirten öğrenciler, "Okullar açıldı ama virüs nedeniyle okula gidemiyoruz. Köyümüzde telefonla iletişim güçlükle sağlanıyor. İnternet yok, tabletimiz de yok. Babamızın telefonlarıyla internete bağlanmak için kayalara tırmanıyoruz. Biz de diğer çocuklar gibi eğitim görmek istiyoruz" dediler.

KÖY HALKI DA MAĞDUR OLUYOR

Kullar Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Solmaz ise köydeki vatandaşların teknolojinin çok uzağında kaldığını belirterek, "Köyümüzde bir tane yansıtıcı baz istasyonu var. O istasyondan telefonla iletişim kurabiliyoruz. Ancak yağmur yağdığında hattımız kesiliyor. Köyümüz kayalıkların arasında olduğu için internet hizmeti alamıyoruz. Ancak kayaların üstüne çıkınca internete bağlanılıyor. Hem köylülerimiz hem çocuklarımız çok mağdur. Kış gelmeden köyümüzün internet sorununa bir çözüm bulun-masını istiyoruz" diye konuştu.



"ÖĞRENCİLERİN ERİŞİM SORUNU ÇÖZÜLECEK"

AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy, uzaktan eğitim konusunda sorun yaşayan öğrencilere tablet ve internet müjdesi verdi. Aydın'da tabletsiz öğrenci kalmayacağını ve internete erişimlerinin sağlanacağını söyleyen Aksoy, "Tableti olmayan öğrenciler için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bilgi verdik. Tespit edilmesi gerekiyor. Sosyal Yardımlaşma Vakfı kapsamında tablet vereceğiz. Bazı yerlerde internet yok. Türk Telekom ile görüştük. EBA Destek noktaları oluşturuldu. Öğrenciler o noktalara gelecek. Aydın il genelinde 3 mobil araç uç noktalara gidecek. İnternet olmayan yerlere gidecek. İmkanlarımızı zorlayarak en iyisini yapacağız" diye konuştu.

Kazım YÖRÜKCE