Enişte cinayetinin altından yasak aşk çıktı

"Gözümün içine baka baka kalleşlik yaptılar" paylaşımının ardından eşinin ilişkisi olduğunu iddia ettiği eniştesini öldüren zanlı cezaevine gönderildi. Olay Gökyaka mahallesinde yaşandı. Yakınlarına taziyeye giden Taşkın Gültekin, burada karşılaştığı eniştesi Ferdi Topuz ile tartışmaya başladı. Kavganın büyümesiyle belindeki silaha sarılan Gültekin, eniştesini kurşun yağmuruna tuttu.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan Gültekin'in babası Adil Gültekin ayağından, Ferdi Topuz'un ağabeyi Veli Topuz ise seken kurşunla karnından yaralandı. Vücudunun birçok yerine kurşunların isabet ettiği Ferdi Topuz'un olay yerinde can verdiği belirlenirken, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların ise hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA YAZMIŞ

Cinayetten sonra kaçan Taşkın Gültekin, jandarma tarafından yakalandı. İfadesinde 'namusumu temizledim" diyen Gültekin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Gültekin'in cinayet öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı, "Neden mi kötüyüm? Çünkü gözümün içine baka baka şerefsizlik ve kalleşlik yaptılar. O kendini biliyor", "En büyük hatam yüzüme gülenleri kendim gibi sanmamdı" paylaşımları dikkat çekti.

KAZIM YÖRÜKCE