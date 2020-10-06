Formula-1 seyircisiz

İSTANBUL Park, dünya standartlarındaki yarış pisti olup toplamda 2 milyon 215 bin m2'lik bir alanı kaplıyor. Toplam uzunluğu 5 bin 378 m olan pistte 6 sağa, 8'i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor. 2005-2011 tarihleri arasında yapılan Formula 1 yarışlarında Brezilyalı Felipe Massa üç kez, Finlandiyalı Kimi Raikkonen, Birleşik Krallık'tan Jenson Button, Lewis Hamilton ve Alman Sebastian Vettel ise birer kez zafere ulaştı.İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek 'Formula- 1' yarışının seyircisiz yapılmasına karar verdi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek "Formula- 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

DOKUZ YIL SONRA YENİDEN BİZDE

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu olan ve Türkiye'de ilk kez 2005 yılında düzenlendikten sonra 2011 yılında Türkiye'ye veda eden Formula 1 yarışları, 9 yıllık aradan sonra bu yıl yeniden İstanbul'a geri döndü. Türkiye bu süreçte toplamda 7 yarışa ev sahipliği yaparken, 3 gün sürecek yarışlarda 10 farklı takımdan 20 yarışçı nefes kesen bir mücadelenin içerisinde yer alacak.



İSTANBUL PARK'A YILDIZLAR GELECEK

İSTANBUL Park, dünya standartlarındaki yarış pisti olup toplamda 2 milyon 215 bin m2'lik bir alanı kaplıyor. Toplam uzunluğu 5 bin 378 m olan pistte 6 sağa, 8'i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor. 2005-2011 tarihleri arasında yapılan Formula 1 yarışlarında Brezilyalı Felipe Massa üç kez, Finlandiyalı Kimi Raikkonen, Birleşik Krallık'tan Jenson Button, Lewis Hamilton ve Alman Sebastian Vettel ise birer kez zafere ulaştı.