Petkimspor kötü başladı

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Petkimspor, sezon öncesi yenilediği kadrosuyla hazırlık maçlarındaki iyi performansını ligin ilk haftalarına yansıtamadı. Ligdeki ilk maçında Büyükçekmece Basketbol'a deplasmanda 86-83 yenilen Petkim, evindeki ilk karşılaşmada ise HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a 81-78 mağlup olmaktan kurtulamadı. Ligde ikide sıfır çeken Aliağa temsilcisi, haftaya İzmir derbisinde Pınar Karşıyaka'ya konuk olacağı mücadelede çıkış yakalamaya çalışacak.
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