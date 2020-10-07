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Haberler Aydın Alkollü motosiklet sürücüsü ağır yaralı

Alkollü motosiklet sürücüsü ağır yaralı

Alkollü motosiklet sürücüsü ağır yaralı
Giriş Tarihi: 7.10.2020

AYDIN Nazilli'de traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü 267 promil alkollü çıktı. Kaza, Sümer mahallesinde meydana geldi. Nazilli istikametine motoruyla seyir halindeki Halil O, belediyeye ait çöp toplama traktörüyle çarpıştı. Ağır yaralanan Halil O, önce Nazilli Devlet, oradan da Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. O'nun kontrolünde 267 promil alkollü olduğu belirlendi.

ÜMİT ÖZMEN

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