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Haberler Aydın Hayvanlarını kurtarırken tüm vücudu yandı

Hayvanlarını kurtarırken tüm vücudu yandı

Hayvanlarını kurtarırken tüm vücudu yandı
Giriş Tarihi: 7.10.2020

AYDIN Çine'de bir depoda çıkan yangında hayvanlarını kurtarmak için alevlerin içine dalan Mesut Çay, yanarak yaralandı. Yangın, Çine'nin Evciler mahallesindeki saman deposunda çıktı. Alevleri gören depo sahibi Mesut Çay, alevlerin içinden hayvanlarını kurtarmak isterken vücudunda yanıklar oluştu. Yangında 800 paket saman kule dönerken, ağır yaralanan Çay, tedavi altına alındı.

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