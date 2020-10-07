AYDIN Çine'de bir depoda çıkan yangında hayvanlarını kurtarmak için alevlerin içine dalan Mesut Çay, yanarak yaralandı. Yangın, Çine'nin Evciler mahallesindeki saman deposunda çıktı. Alevleri gören depo sahibi Mesut Çay, alevlerin içinden hayvanlarını kurtarmak isterken vücudunda yanıklar oluştu. Yangında 800 paket saman kule dönerken, ağır yaralanan Çay, tedavi altına alındı.
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Hayvanlarını kurtarırken tüm vücudu yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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